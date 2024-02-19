Надзорное ведомство требует возврата государству ивановского завода

Несмотря на это, отмечает ГП, комитет по управлению государственным имуществом администрации Ивановской области в декабре 1992 года утвердил план приватизации ИЗТС и издал приказ о его акционировании, чем «явно вышел за пределы предоставленных полномочий». После этого было зарегистрировано АО ИЗТС, были выпущены 191 439 акций стоимостью 1 тыс. руб. каждая. «В период с 1993 по 1998 год КУГИ Ивановской области и фонд имущества области распределили 100% акций предприятия, которые им не принадлежали», — говорится в иске. Все эти действия, считает надзорное ведомство, «не соответствовали требованиям законодательства… Российская Федерация как собственник завода его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Ивановской области не передавала».