Надзорное ведомство требует возврата государству ивановского завода

В Арбитражный суд Ивановской области с иском об истребовании в пользу РФ акций ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» обратился заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев (интересы надзорного ведомства представляет также прокуратура Ивановской области), ответчиками в документе названы АО ИЗТС, ООО «Техинвест», ООО «Инвестпроект», а также физические лица—владельцы ценных бумаг.
Как говорится в документе, Генпрокуратурой РФ «в ходе надзора» был выявлен факт незаконного изъятия из владения государства принадлежащего ему предприятия — Ивановского завода тяжелого станкостроения. Это, посчитали в надзорном ведомстве, стало результатом «умышленных и взаимосвязанных противоправных действий должностных лиц и ответчиков».
Ивановский завод тяжелого станкостроения основан в 1953 году для серийного производства расточных станков, первая очередь предприятия запущена в 1958 году. К началу 1980-х предприятие стало одним из главных в советском станкостроении. Его продукция поставлялась организациям аэрокосмической, оборонной, автомобильной и энергетической промышленности. Кроме того, станки шли на экспорт в Германию, Италию, Швецию, Финляндию, Японию и другие страны.
В 1990-х предприятие было приватизировано и преобразовано в ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения». В 1998-м гендиректором стал Владимир Бажанов. Завод оставался крупнейшим предприятием по производству наукоемких станков и входил в число системообразующих предприятий России. В 2008 году на заводе произошел пожар, после чего у него начались финансовые трудности.
В 2011-м предприятие стало поручителем по кредиту банка «Авангард», выданному игорной компании «Бигабум», которая вскоре обанкротилась. В счет кредита банк забрал деревообрабатывающий и литейный корпуса завода.
С учетом статуса и характера производственной деятельности завода, говорится в иске Генпрокуратуры, решение о его передаче в частную собственность в силу п. 2.2.1 программы приватизации на 1992 год относилось к «исключительной компетенции» правительства РФ, которое им не принималось.
Несмотря на это, отмечает ГП, комитет по управлению государственным имуществом администрации Ивановской области в декабре 1992 года утвердил план приватизации ИЗТС и издал приказ о его акционировании, чем «явно вышел за пределы предоставленных полномочий». После этого было зарегистрировано АО ИЗТС, были выпущены 191 439 акций стоимостью 1 тыс. руб. каждая. «В период с 1993 по 1998 год КУГИ Ивановской области и фонд имущества области распределили 100% акций предприятия, которые им не принадлежали», — говорится в иске. Все эти действия, считает надзорное ведомство, «не соответствовали требованиям законодательства… Российская Федерация как собственник завода его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Ивановской области не передавала».
Далее, установила ГП, в результате этих и последовавших за ними сделок, которые надзорное ведомство считает ничтожными, «госимуществом в виде ценных бумаг ОАО ИЗТС незаконно завладели Владимир Бажанов (являлся одним из начальников цехов завода) и его сын Михаил Бажанов, скупившие 81,8% акций предприятия».
Установив контроль над заводом, говорится в иске, ответчики остановили производственную деятельность ОАО ИЗТС, разорвали кооперационные связи с оборонными предприятиями, раздробили имущественный комплекс завода и в период с 2014 по 2017 год вывели его по частям на аффилированные организации — АО ИЗТС и ООО «Станки и инструмент», «чем причинили ущерб национальным интересам и обороноспособности страны…. В настоящее время общества, на которые выведены мощности завода, станкостроительную деятельность не осуществляют, имущество сдают в аренду в целях обогащения конечных бенефициаров — Бажановых».
Замгенпрокурора попросил суд истребовать в пользу РФ акции ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», которыми сейчас владеют Бажановы, АО ИЗТС, ООО «Инвестпроект», ООО «Техинвест», а также доли ООО «Станки и инструмент», которыми владеют АО ИЗТС и его руководитель Лариса Арбузникова.
До решения вопроса о возврате активов предприятия государству истец попросил в качестве обеспечительной меры наложить арест на акции завода, которыми владеют ответчики, а также все движимое и недвижимое имущество ОАО, в том числе денежные средства на счетах, за исключением предназначенных для выплаты зарплаты, уплаты налогов, сборов и взносов. Это заявление Генпрокуратуры суд удовлетворил.
Александр Александров