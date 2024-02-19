У Приморского экологического оператора появился новый руководитель

Алексею Александровичу — 45 лет. Его характеризуют как высококлассного и опытного специалиста в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. С июня 2019 по май 2020 года он исполнял обязанности генерального директора, а в период с 2020 по 2024 год был в должности заместителя гендиректора по различным направлениям.