В Спасске-Дальнем в аварийном доме обрушилась стена

Как отметил глава городского округа Олег Митрофанов, данный дом ранее был признан аварийным. Он рассказал, что в связи с произошедшим будет собран оперативный штаб для принятия решений о расселении и размещении людей в пункте временного размещения. Также принимаются меры по ограничению доступа к опасным участкам многоквартирного дома.