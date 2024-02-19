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В Спасске-Дальнем в аварийном доме обрушилась стена

Власти города расселяют жителей и вводят ограничения после происшествия.
Источник: PrimaMedia.ru

В Спасске-Дальнем произошло обрушение несущей стены на углу дома по улице Красногвардейской, 104/3. Инцидент случился сегодня утром, 19 февраля, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметил глава городского округа Олег Митрофанов, данный дом ранее был признан аварийным. Он рассказал, что в связи с произошедшим будет собран оперативный штаб для принятия решений о расселении и размещении людей в пункте временного размещения. Также принимаются меры по ограничению доступа к опасным участкам многоквартирного дома.

В результате происшествия пострадавших нет.

Напомним, 18 февраля во дворе жилого дома во Владивостоке обрушилась часть дороги вместе с фонарным столбом.

ЖКХ