Чужой дом или квартиру можно занять законным способом

Граждане России могут оформить на себя брошенный дом или даже квартиру, но это дело не быстрое, рассказал депутат Сергей Гаврилов.
Для начала нужно заселиться в дом и привести его в порядок, а после этого обратиться в суд с просьбой об оформлении собственности, посоветовал он. Разумеется, суд откажет, но на этом этапе требуется именно отказ, потому что в нем будет зафиксировано то, что семья проживает в указанном доме, объяснил парламентарий. Затем нужно будет подождать 15 лет и все это время добросовестно владеть имуществом, в том числе оплачивать услуги ЖКХ и ремонтировать дом или квартиру, рассказал Гаврилов.
Затем нужно вновь обратиться в суд и предъявить доказательства добросовестного владения жильем, тут пригодятся сохраненные квитанции за коммунальные услуги. Если собственник не известен или отсутствует, например, уже давно уехал в другую страну и возвращаться не планирует, то дело будет рассматриваться в особом порядке, отметил депутат.
Точно такой же порядок действует для бесхозных квартир, долевой собственности или, например, дома на двух хозяев, добавил он. Если собственник или собственники фактически бросили имущество, не интересуются его судьбой, то суд определит это как отказ от прав на собственность и вынесет решение в пользу людей, добросовестно владеющих имуществом, объяснил эксперт.
Важно отметить, что это не распространяется на государственное имущество, например, землю, а также на те случаи, когда собственник по договору передал дом или квартиру другому человеку. Даже если владелец имущества не интересуется его судьбой спустя годы, суд обратит внимание на то, что человек позаботился о собственности перед отъездом, а не бросил её, рассказал Сергей Гаврилов в беседе с «РГ» (16+).