Чужой дом или квартиру можно занять законным способом

Для начала нужно заселиться в дом и привести его в порядок, а после этого обратиться в суд с просьбой об оформлении собственности, посоветовал он. Разумеется, суд откажет, но на этом этапе требуется именно отказ, потому что в нем будет зафиксировано то, что семья проживает в указанном доме, объяснил парламентарий. Затем нужно будет подождать 15 лет и все это время добросовестно владеть имуществом, в том числе оплачивать услуги ЖКХ и ремонтировать дом или квартиру, рассказал Гаврилов.