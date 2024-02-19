Правовая драма по жизни: жильцы дома-коммуны в Хабаровске оказались в юридическом тупике

В доме-коммуне сегодня живет много молодых людей. Эта «свежая кровь», пожалуй, единственное, что хоть как-то освежает здание. В остальном строение и по возрасту и по состоянию относится к категории пенсионеров. Проверяющие наведывались сюда 10 лет назад и не щадя бумаги отчитывались, что в подвалах сыро из-за грунтовых вод, валяется мусор, жильцы жалуются на протекающую крышу. Насчет последнего было предположение, что проблема в не сброшенном снеге и конденсате, образовавшемся на внутренней поверхности кровли за зиму, при этом не указывается, кто за уборку крыши должен отвечать. Кирпичи, которые могут выпасть из стены над аркой (въезд во двор с улицы Дзержинского), фигурировали в актах 2013 года, увидеть их можно и сейчас. Есть риск почувствовать силу кирпича, но, как известно из произведения классика, кирпич просто так никому на голову не падает, так что покуда обошлось. В аварийном состоянии было чердачное перекрытие, а в стропильной системе гниль, плесень и грибок. В спорткомплексе в раздевалках и душевых с потолка стекала вода. И это далеко не полный список «болезней» дома.