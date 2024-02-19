Не только Китай: из каких стран в Россию завезут автомобили

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин рассказал, из каких стран в Россию могут завезти автомобили. По его словам, из-за западных санкций теперь торговать на авторынке в России смогут и производители других стран.
Потенциальные партнеры России в этом плане страны ЮАР, Индия и Иран. Последняя уже завозит в Россию, например, модель Tara (производитель Iran Khodro), которая продается за 1,5 млн рублей с механической коробкой передач и за 1,7 млн рублей — с «автоматом».
Африка тоже может стать импортером автомобилей в Россию, но в будущем. Сейчас страны континента в основном заинтересованы в совместной сборке автомобилей, пояснил Катырин. При этом Африка специализируется на производстве электромобилей, которые пока еще не воспринимаются нашим потребителем, заявил автоэксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.
Может завоевать любовь российского автолюбителя Индия. В стране производят машины экономкласса, например, модель Tata Motors. Если у Индии получится локализовать производство в России, шансы на успех вполне реальны, передают «Известия» (18+) комментарий автоэксперта.