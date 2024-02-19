Не только Китай: из каких стран в Россию завезут автомобили

Африка тоже может стать импортером автомобилей в Россию, но в будущем. Сейчас страны континента в основном заинтересованы в совместной сборке автомобилей, пояснил Катырин. При этом Африка специализируется на производстве электромобилей, которые пока еще не воспринимаются нашим потребителем, заявил автоэксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.