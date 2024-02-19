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В Красноярске рядом с Качей стоят 15-этажный бизнес-центр с апартаментами

Сдать объект планируют к концу 2028 года.
Источник: Аргументы и факты

В центре Красноярска началось строительство нового бизнес-комплекса. Он возводится на берегу Качи.

Новый бизнес-комплекс с апартаментами получил название «Облака». Застройщик — «РусДен». Площадь участка, на котором строят объекты — более 1 га между улицами Качинская и Игарская.

Данная территория 10 лет была огорожена забором. В феврале 2024 года началось строительство. Завершить его планируют к концу 2028 года.

По проекту на этом месте должно появиться 15-этажное здание, в котором будут офисы, апартаменты и пр.

Ранее сообщалось о том, что 115 жителей Николаевки получили возмещение от инвесторов.

строительство