В Красноярске рядом с Качей стоят 15-этажный бизнес-центр с апартаментами

В центре Красноярска началось строительство нового бизнес-комплекса. Он возводится на берегу Качи.
Новый бизнес-комплекс с апартаментами получил название «Облака». Застройщик — «РусДен». Площадь участка, на котором строят объекты — более 1 га между улицами Качинская и Игарская.
Данная территория 10 лет была огорожена забором. В феврале 2024 года началось строительство. Завершить его планируют к концу 2028 года.
По проекту на этом месте должно появиться 15-этажное здание, в котором будут офисы, апартаменты и пр.
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