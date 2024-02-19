Правительство России увеличит финансирование дальневосточной ипотеки

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило увеличить лимит кредитования по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» до 1,42 трлн рублей. Эта мера связана с предстоящим расширением программы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсантъ».
Предполагает увеличить общий лимит кредитов с 1,35 трлн до 1,42 трлн рублей и расширить круг потенциальных участников программы. В vинвостокразвития считают нужным исключить требование о наличии пятилетнего стажа работы для медиков и учителей, желающих получить кредит на жилье. В программу также включаются участники специальной военной операции. Повышенный размер кредита в 9 млн рублей для приобретения жилья площадью от 60 кв. метров предлагается использовать не только на первичном, но и на вторичном рынке на территории дальневосточных моногородов. В Хабаровском крае насчитывается всего два моногорода — поселки Эльбан и Чегдомын.
В настоящее время льготные кредиты под 2% годовых предоставляются на приобретение жилья молодым семьям, медикам и преподавателям, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Размер кредита — до 6 млн рублей. За время действия программы на Дальнем Востоке и в Арктике было выдано 97 тыс кредитов на сумму свыше 435 млрд рублей.