Расходы на охрану труда компенсировали работодателям из Хабаровска

— Каждый работодатель Хаба может снизить свои расходы на охрану труда работников. Например, можно вернуть до 20% страховых взносов, перечисленных за предшествующий год на обязательное социальное страхование для профилактики профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Если работники пенсионного и предпенсионного возраста будут обеспечены санаторно-курортным лечением, тогда компенсацию можно увеличить до 30%. Всего на эти цели в 2024 году запланировано направить 483 миллиона рублей, — рассказала управляющий ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.