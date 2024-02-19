Расходы на охрану труда компенсировали работодателям из Хабаровска

Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО компенсировали расходы на охрану труда больше 500 работодателям из двух регионов. Всего в прошлом году средства сэкономили 528 компаний. Если говорить о деньгах, то это больше 380 миллионов рублей.
На эти деньги специальную оценку условий труда получили 7,5 тысячи рабочих мест, больше 55 тысяч человек прошли медосмотры и получили спецодежду, 653 сотрудника пенсионного и предпенсионного возраста побывали в санаториях. Для персонала купили больше 712 тысяч чредств индивидуальной защиты и больше тысячи аптечек.
— Каждый работодатель Хаба может снизить свои расходы на охрану труда работников. Например, можно вернуть до 20% страховых взносов, перечисленных за предшествующий год на обязательное социальное страхование для профилактики профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Если работники пенсионного и предпенсионного возраста будут обеспечены санаторно-курортным лечением, тогда компенсацию можно увеличить до 30%. Всего на эти цели в 2024 году запланировано направить 483 миллиона рублей, — рассказала управляющий ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.
Сначала расходы работодатели несут сами, а потом направляют данные в СФР. Заявление нужно сформировать до 1 августа, а предоставить отчет до 15 декабря.