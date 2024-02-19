Автомобили из Индии и Уганды появятся на российском рынке

Стоит отметить, что в минувшем 2023 году половину отечественного рынка завоевали автоконцерны Китая. Они реализовали в России более 550 тыс. автомобилей. Также в прошлом году начались продажи иранских машин по параллельному импорту. «Появились седаны Iran Khodro (IKCO). Еще один производитель — Saipa — в конце 2023 года сообщал о возможности скорой реализации своих машин в России», — рассказал глава ТПП.