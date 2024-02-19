Оборонные заводы Хабаровского края обеспечат заказами

Правительство России продлило действие государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2034 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Ранее период реализации указанной программы включал в себя 2016−2027 годы. Его обновили, обозначив новые сроки — 2016−2034 годы. В редакции предыдущего документа говорилось, что на реализацию программы с 2021 года планируется выделять из бюджета 8,6 млрд рублей ежегодно.
Несколькими днями ранее президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса точно будут обеспечены заказами. По его словам, в ближайшие пять-десять лет оборонной отрасли нужно обеспечить потребности сегодняшнего дня и нужно восстановить все стратегические резервы, поэтому работы будет «более чем достаточно».