Оборонные заводы Хабаровского края обеспечат заказами

Несколькими днями ранее президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса точно будут обеспечены заказами. По его словам, в ближайшие пять-десять лет оборонной отрасли нужно обеспечить потребности сегодняшнего дня и нужно восстановить все стратегические резервы, поэтому работы будет «более чем достаточно».