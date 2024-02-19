В Москве разработали линейку вакуумного оборудования для нанесения покрытий

Московское предприятие выпустило несколько моделей установок вакуумного напыления. Они наносят покрытие более равномерно, что важно при производстве изделий в микроэлектронике. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В Москве созданы комфортные условия для работы производственного бизнеса, которые позволяют компаниям наращивать объемы выпуска продукции и расширять ассортимент. Например, столичный производитель создал линейку оборудования вакуумного напыления. Устройства на 80 процентов состоят из отечественных компонентов и предназначены для нанесения проводящих, резистивных и защитно-декоративных слоев на различные поверхности. В год компания сможет производить не менее 10 таких изделий», — отметил Владислав Овчинский.
В микроэлектронике установки применяют для нанесения тонких пленок на подложки, в авиации — для напыления покрытий на лопатки турбин. Изделия применяют в тех отраслях промышленности, где нужно предотвратить коррозию деталей, увеличить их износостойкость и твердость. Управлять устройствами можно как с экрана на передней панели, так и удаленно. Системы работают на собственном программном обеспечении.
В 2023 году мощности компании увеличились вдвое, появилось 25 рабочих мест. На предприятии изготовили 17 единиц вакуумного технологического оборудования.
«В планах на 2024 год — создать полноценную испытательную лабораторию, закупить для участка механообработки оборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, мы продолжим расширяться, создавать рабочие места и выводить на рынок новые линейки продукции», — отметил генеральный директор компании Михаил Крылов.
По программе импортозамещения компания единственная в России производит вакуумные печи для пайки и корпусирования полупроводниковых устройств, силовых приборов и изделий микроэлектроники. Реализация проекта заняла чуть больше года — первую печь создали в 2022 году. Сегодня предприятие поставило уже восемь таких изделий, еще три находятся на сборке.
Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40−50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан ряд антикризисных инструментов.
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