В Москве разработали линейку вакуумного оборудования для нанесения покрытий

В микроэлектронике установки применяют для нанесения тонких пленок на подложки, в авиации — для напыления покрытий на лопатки турбин. Изделия применяют в тех отраслях промышленности, где нужно предотвратить коррозию деталей, увеличить их износостойкость и твердость. Управлять устройствами можно как с экрана на передней панели, так и удаленно. Системы работают на собственном программном обеспечении.