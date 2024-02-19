В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей

По словам Рубель, сегодня в Крыму есть множество мер социальной поддержки, которые используются для того, чтобы не только привлечь, но и удержать медицинских работников. Это, в том числе, специальные доплаты по дефицитным специальностям и за работу в сельской местности, отметила она.