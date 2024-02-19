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«Казцинк» оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки

На ТОО «Казцинк» наложили штраф в 50 млн тенге за загрязнение реки Ульба в ВКО, а также выдали предписание об устранении нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет экоконтроля.
Источник: пресс-служба комитета экоконтроля

Как сообщили в ведомстве, в ВКО в ходе проведения внеплановой проверки отобранные специалистами департамента экологии пробы сточных вод показали превышение по марганцу в 4,5 раз.

Кроме того, эксперты установили, что в результате ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений происходят многочисленные изливы в реку Ульба.

«По итогам внеплановой проверки на ТОО “Казцинк” наложен административный штраф в размере 50 млн тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений», — добавили в комитете.

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экология