«Казцинк» оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки

Как сообщили в ведомстве, в ВКО в ходе проведения внеплановой проверки отобранные специалистами департамента экологии пробы сточных вод показали превышение по марганцу в 4,5 раз.
Кроме того, эксперты установили, что в результате ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений происходят многочисленные изливы в реку Ульба.
«По итогам внеплановой проверки на ТОО “Казцинк” наложен административный штраф в размере 50 млн тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений», — добавили в комитете.