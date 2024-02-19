«Казцинк» оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки

На ТОО «Казцинк» наложили штраф в 50 млн тенге за загрязнение реки Ульба в ВКО, а также выдали предписание об устранении нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет экоконтроля.