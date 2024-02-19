Помещения бывшего завода «Красноярский хлеб» продают за 280 миллионов

Корпуса бывшего завода «Красноярский хлеб» продают за 280 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на популярной интернет-площадке по продаже недвижимости.
Здание и участок находится на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 30. Площадь здания — больше семи тысяч квадратных метров, а участка — 1,6 гектара. В объявлении сказано, что все это можно переделать под склады или разместить объекты торговли.
Напомним, предприятие «Красноярский хлеб» работало с 1935 года. В начале девяностых его приватизировали, и оно было одним из лидеров рынка, но в 2018 году фирму признали банкротом.
В 2022 году два здания, принадлежавших компании уже ушли с молотка. За 235 миллионов были проданы объекты на улице Калинина и на Красноярском рабочем.