В Усть-Куте пять компаний неправильно обращались с особо опасными отходами

Проверка в сфере обращения с отходами производства и потребления на предприятиях водного и воздушного транспорта в Усть-Кутском районе выявила несколько нарушений. Осетровский транспортный прокурор внес представления руководителям пяти траспортным организациям, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-транспортную прокуратуру.
В компаниях нарушались требования по обращению с отходами производства и потребления, также отчетность не предоставлялась в срок. В отношении четырех должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.
В суд направили иск с требованием постановки на государственный учет предприятия водного транспорта с негативным воздействием на окружающую среду (ангар для хранения оборудования, стоянки автомобилей). Рассмотрение актов и фактическое устранение нарушений закона контролирует прокуратура.
Напомним, что специалисты Россельхознадзора в Братске обнаружили стихийную свалку биологических отходов. Сотрудники нашли на территории вблизи усадьбы «Конный мир» останки крупного и мелкого рогатого скота. Это является нарушением ветеринарного законодательства.