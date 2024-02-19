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В Усть-Куте пять компаний неправильно обращались с особо опасными отходами

Прокуратура установила многочисленные нарушения закона при обращении с отходами I и II класса.
Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Проверка в сфере обращения с отходами производства и потребления на предприятиях водного и воздушного транспорта в Усть-Кутском районе выявила несколько нарушений. Осетровский транспортный прокурор внес представления руководителям пяти траспортным организациям, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-транспортную прокуратуру.

В компаниях нарушались требования по обращению с отходами производства и потребления, также отчетность не предоставлялась в срок. В отношении четырех должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.

В суд направили иск с требованием постановки на государственный учет предприятия водного транспорта с негативным воздействием на окружающую среду (ангар для хранения оборудования, стоянки автомобилей). Рассмотрение актов и фактическое устранение нарушений закона контролирует прокуратура.

Напомним, что специалисты Россельхознадзора в Братске обнаружили стихийную свалку биологических отходов. Сотрудники нашли на территории вблизи усадьбы «Конный мир» останки крупного и мелкого рогатого скота. Это является нарушением ветеринарного законодательства.

экология
Прокуратура