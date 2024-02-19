В Усть-Куте пять компаний неправильно обращались с особо опасными отходами

Проверка в сфере обращения с отходами производства и потребления на предприятиях водного и воздушного транспорта в Усть-Кутском районе выявила несколько нарушений. Осетровский транспортный прокурор внес представления руководителям пяти траспортным организациям, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-транспортную прокуратуру.