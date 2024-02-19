Казахстан хочет ввести запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом — почему

АСТАНА, 19 фев — Sputnik. Министерство сельского хозяйства подготовило приказ о введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Казахстана автомобильным транспортом.
Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для обсуждения.
«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 040721) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза», — говорится в тексте.
Запрет предлагается ввести на полгода с 1 мая 2024 года.
Пояснение Минсельхоза
Согласно статистическим данным на 1 января 2024 года, в республике насчитывается 56,5 млн голов птицы (за аналогичный период 2022 года 50 млн голов, или рост на 13,8%).
В 2023 году производство составило 4,9 млрд штук (2022 год — 5 млрд штук, или снижение на 2,8%).
По предварительным данным Бюро национальной статистики, в 2023 году экспорт составил 175,9 млн штук, импорт — 286,9 млн штук.
Таким образом, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 98%.