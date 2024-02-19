Казахстан хочет ввести запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом — почему

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 040721) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза», — говорится в тексте.