Прокуратура обязала администрацию Нижнеудинска отремонтировать шесть дорог

Прокуратура обязала администрацию Нижнеудинска отремонтировать шесть автомобильных дорог и оборудовать их уличным освещением. Установлено, что автомобильные дороги по улицам Карла Маркса, Лермонтова, Петина, Калинина, Знаменской, п. Обороны находятся в ненадлежащем состоянии и имеют множественные повреждения полотна, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.