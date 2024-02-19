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Проект свердловского биатлонного центра прошел экспертизы

Проект Центра подготовки национальной сборной по биатлону, который будет построен в Свердловской области, прошел все необходимые экспертизы. Осталось найти деньги на его возведение, сообщил «Матч ТВ» глава региональной федерации биатлона, депутат Госдумы Антон Шипулин.
Источник: ЕАН

«Мы давно работаем над биатлонным комплексом. Сейчас будем искать источники финансирования. Проект уже готов, вся документация — тоже. Экспертиза пройдена. Осталось найти деньги, и можно начинать строить», — заявил Антон Шипулин.

Напомним, что президент России Владимир Путин в декабре дал правительству Свердловской области несколько «спортивных» поручений. В том числе о создании в регионе тренировочных баз для сборных страны по трем видам спорта — биатлону, велосипедному и конькобежному спорту. Они должны начать работу уже в 2025 году.