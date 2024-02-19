Проект свердловского биатлонного центра прошел экспертизы

Напомним, что президент России Владимир Путин в декабре дал правительству Свердловской области несколько «спортивных» поручений. В том числе о создании в регионе тренировочных баз для сборных страны по трем видам спорта — биатлону, велосипедному и конькобежному спорту. Они должны начать работу уже в 2025 году.