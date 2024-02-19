Тысячи кишиневцев останутся без света: где в столице пройдут плановые работы — список улиц

Десятки жителей столицы сегодня временно останутся без электричества.
Публикуем список адресов.
Буюканы:
- Каля Ешилор, 22, 49, 49B, 51A, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 55, 55/2, 59, 999, Друмул Кручий, 95, 95/2, 97/1, 97/2, 99, 100, 100/1, 101−123, 123A, Голия, 7−9, 9V, 8−12, Милано, 12, 43, Цэриний, 85−105, 110−128 — частично с 09:30 до 17:00.
- Мит. Петру Мовилэ, 35, 57, Шт. чел Маре, 180−184, Тома Чорбэ, 32/1, 32/2, 32/1 блок A, блок B — частично с 09:15 до 17:00.
- Пл. Д. Кантемира, 1 — частично, с 09:10 до 16:20.
- И. Некулче, 22 — частично с 09:10- до 16:20.
Рышкановка:
- Т. Владимиреску, 22 — частично с 09:10 до 16:20.
- Г. Виеру, 21, 25 — частично с 09:30 до 17:30.