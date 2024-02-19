Жеребьевку для распределения квартир проводят в администрации Хабаровска

— Сейчас происходит процесс ввода в эксплуатацию этих домов. Мы тщательно проверяем каждую квартиру на соответствие необходимым требованиям, чтобы убедиться, что жилые помещения отвечают всем потребностям горожан, — сказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Вадим Варады.