Жеребьевку для распределения квартир проводят в администрации Хабаровска

В администрации Хабаровска проводится жеребьевка для получения квартир в новом жилом комплексе на улице Аэродромной, состоящем из пяти многоэтажек. Квадратные метры выделят владельцам квартир в аварийных домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года.
— Сейчас происходит процесс ввода в эксплуатацию этих домов. Мы тщательно проверяем каждую квартиру на соответствие необходимым требованиям, чтобы убедиться, что жилые помещения отвечают всем потребностям горожан, — сказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Вадим Варады.
Каждому, кто скоро получит новое жилье, вручили предварительный договор. После того, как квартиры перейдут в муниципальную собственность, они будут переданы хабаровчанам.
В течение трех дней — 19, 20 и 22 февраля — будут распределять 307 квартир в новых домах на улице Аэродромной. Это обеспечит жильем 907 жителей Хабаровска. Сегодня в большом зале администрации города собрались первые 120 семей.