В Красноярском крае построят глэмпинг и гостиницу за 320 млн рублей

Для размещения глэмпингов рассматриваются Туруханск, пос. Бор Туруханского района, Тура, Ванарава, Байкит, сообщает корпорация «Енисейской Сибири».



Инвестиции в проект — 120 млн руб. Финансирование строительства гостиничного комплекса с туристическим визит-центром составит 150−200 млн руб. Оба проекта планируется реализовать к 2027 году.



По словам генерального директора компании Розы Даурской, в ближайшие годы основой развития северных территорий станет VIP-туризм. По ее оценкам, реализация обоих проектов позволит повысить пассажиропоток местных авиалиний, в том числе за счет туристов из Юго-Восточной Азии.



ООО «Большое рыболовное путешествие» специализируется на любительской рекреационной рыбалке. 100% принадлежит Розе Даурской, которая также владеет компаниями «Тунгуска тур» и «Тнгуска кэмп».



Оксана Павлова.