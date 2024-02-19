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В Красноярском крае построят глэмпинг и гостиницу за 320 млн рублей

Компания «Большое рыболовное путешествие» намерена построить на севере Красноярского края сеть комфортабельных глэмпингов и гостиницы категории «люкс» в поселке Бор Туруханского района.
Источник: Reuters

Для размещения глэмпингов рассматриваются Туруханск, пос. Бор Туруханского района, Тура, Ванарава, Байкит, сообщает корпорация «Енисейской Сибири».

Инвестиции в проект — 120 млн руб. Финансирование строительства гостиничного комплекса с туристическим визит-центром составит 150−200 млн руб. Оба проекта планируется реализовать к 2027 году.

По словам генерального директора компании Розы Даурской, в ближайшие годы основой развития северных территорий станет VIP-туризм. По ее оценкам, реализация обоих проектов позволит повысить пассажиропоток местных авиалиний, в том числе за счет туристов из Юго-Восточной Азии.

ООО «Большое рыболовное путешествие» специализируется на любительской рекреационной рыбалке. 100% принадлежит Розе Даурской, которая также владеет компаниями «Тунгуска тур» и «Тнгуска кэмп».

Оксана Павлова.

туризм и отдых
строительство