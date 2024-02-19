В Новосибирске жильцы нового дома страдают от грохота на крыше и шума в стенах. Во время сильного ветра проблема ощущается особенно остро. Здание сдали летом 2023 года.
Речь идет о жилом комплексе на улице Никитина, 128. Его построили с участием дольщиков. Весной прошлого года людям сдали ключи. Они сразу же обратили внимание на проблему.
В управляющей компании Prime house ответили, что такие проблемы зачастую есть в новостройках. Коммунальщики ведут активный диалог с застройщиком.
«О проблемах мы знаем, как и застройщик. Мы его не отпускаем, он не отказывается, все гарантии выполняет. Такие работы выполняют обычно летом», — указали в организации.
Застройщик устранят недочеты с декабря. Пока в УК не смогли назвать точные сроки устранения проблем в новом доме, так как все зависит от подрядчиков. По большей степени от шума страдают угловые квартиры.