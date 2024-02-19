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В Новосибирске жильцы нового дома страдают от грохота на крыше и шума

Объект сдали летом прошлого года.
Источник: Freepik

В Новосибирске жильцы нового дома страдают от грохота на крыше и шума в стенах. Во время сильного ветра проблема ощущается особенно остро. Здание сдали летом 2023 года.

Речь идет о жилом комплексе на улице Никитина, 128. Его построили с участием дольщиков. Весной прошлого года людям сдали ключи. Они сразу же обратили внимание на проблему.

По словам новосибирцев, в створах окон большие щели, крыша не закреплена, а в стенах пустота. Шум мешает жителям спать, а зимой ситуация усугубилась. Из стен буквально доносится свист, передает НГС.

В управляющей компании Prime house ответили, что такие проблемы зачастую есть в новостройках. Коммунальщики ведут активный диалог с застройщиком.

«О проблемах мы знаем, как и застройщик. Мы его не отпускаем, он не отказывается, все гарантии выполняет. Такие работы выполняют обычно летом», — указали в организации.

Застройщик устранят недочеты с декабря. Пока в УК не смогли назвать точные сроки устранения проблем в новом доме, так как все зависит от подрядчиков. По большей степени от шума страдают угловые квартиры.

ЖКХ