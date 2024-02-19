Около 500 социально значимых проектов получили бюджетную поддержку в НСО

Андрей Травников напомнил, что у Новосибирской области есть важное преимущество перед другими регионами — это активность граждан и некоммерческих, негосударственных организаций. «Главная цель всей нашей работы с некоммерческими организациями — не их количество, не суммы привлечённых средств из государственных и негосударственных фондов и даже не количество реализованных проектов. Главное — количество вовлечённых в эту деятельность жителей. Попрошу глав муниципалитетов не забывать об этом, а министерство региональной политики прошу вести эффективную систему мониторинга: сколько жителей вовлекается в каждый проект каждой общественной организации. Если мы будем обеспечивать положительную динамику по достижению этой главной цели, то меры поддержки со стороны Правительства области будут не только сохраняться, но расширяться по объёмам и направлениям. Потому что высокая общественная активность — это конкурентное преимущество нашего региона», — подчеркнул Губернатор.