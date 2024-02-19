Прокуратура требует вернуть деньги за незаконно приобретенный участок во Владивостоке

Следствие установило, что в 2016 году земельный участок площадью 1,1 гектара в районе улицы Верхней на льготных основаниях передан в долевую собственность владельцам гаражей. Вместе с тем, общая площадь строений составляла всего около 250 кв. метров. В результате, в частную собственность передан муниципальный земельный участок за выкупную цену, составляющую лишь 5% кадастровой стоимости — 3 млн рублей. При этом в июне 2020 года эту землю продали застройщику за 90 млн рублей.