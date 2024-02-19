Прокуратура требует вернуть деньги за незаконно приобретенный участок во Владивостоке

Прокуратура Владивостока проверила законность распоряжения земельным участком на сопке Шошина. Он был реализован по договору купли-продажи с краевым департаментом земельных и имущественных отношений на льготных основаниях, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.
Следствие установило, что в 2016 году земельный участок площадью 1,1 гектара в районе улицы Верхней на льготных основаниях передан в долевую собственность владельцам гаражей. Вместе с тем, общая площадь строений составляла всего около 250 кв. метров. В результате, в частную собственность передан муниципальный земельный участок за выкупную цену, составляющую лишь 5% кадастровой стоимости — 3 млн рублей. При этом в июне 2020 года эту землю продали застройщику за 90 млн рублей.
Прокурор Владивостока предъявил к трем гражданам иск о взыскании необоснованного обогащения в виде разницы между кадастровой стоимостью земли и выкупной ценой, на общую сумму более 40 млн рублей.
Напомним, участок земли на сопке Шошина фигурирует в уголовных делах экс-руководителя земельного департамента краевого правительства и бывшего-вице-мэра Владивостока Наталии Соколовой, а также ряда других крупных чиновников.
К уголовной ответственности за серые схемы реализации земельных участков на сопке Шошина привлечены также бывший заместитель главы Владивостока Алексей Ляйфер, бывший начальник Управления муниципальной собственности мэрии Армен Карапетян. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и получении взяток.