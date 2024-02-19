Девять омских заводов ищут сотрудников на зарплату от 55 тысяч рублей

В конце прошлой недели в Омске прошла очередная ярмарка вакансий от девяти предприятий оборонно-промышленного комплекса. Всем требуются сотрудники на зарплаты от 55 тысяч рублей. Так в акционерное общество «Сибирские приборы и системы» нужны заточники, слесари-инструментальщики, токари-расточники, фрезеровщики, контролеры, шлифовщики, инженеры.
— Требуется инженер-схемотехник на заработную плату от 55 тысяч рублей. Требования к претенденту: наличие высшего образования по специальностям «промышленная электроника», «радиотехника» или «программирование», — сообщили в минтруде и соцразвития Омской области.
Всего на оборонных предприятиях нехватка кадров составляет около полутора тысяч человек. Оплата труда инженеров составляет свыше 100 тысяч рублей.