Девять омских заводов ищут сотрудников на зарплату от 55 тысяч рублей

В конце прошлой недели в Омске прошла очередная ярмарка вакансий от девяти предприятий оборонно-промышленного комплекса. Всем требуются сотрудники на зарплаты от 55 тысяч рублей. Так в акционерное общество «Сибирские приборы и системы» нужны заточники, слесари-инструментальщики, токари-расточники, фрезеровщики, контролеры, шлифовщики, инженеры.