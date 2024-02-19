Как ипотечная программа «9−20−25» повлияет на стоимость квартир в Алматы, объяснил эксперт

«В первую очередь, по условиям банка, обязательно у человека не должно быть за последние пять лет никакого жилья. То есть, помимо того, что банк как бы ограничивает спекулянтов, которые приобретают жилье для перепродажи, он еще и с вводом данной программы не допускает искусственного роста цен, потому что продажи данных объектов будут вестись через портал банка», — рассказала Макатова.