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На десять троллейбусов для Уфы потратят до 341 млн рублей

Управление транспорта и связи администрации Уфы по итогам аукциона 6 марта выберет поставщика десяти низкопольных троллейбусов, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 341 млн руб.

Троллейбусы необходимо доставить до 15 августа в депо № 2 по Вологодской улице.

Вместимость троллейбуса — 90−100 пассажиров, в салоне должно быть место для размещения инвалидной коляски, система климат-контроля, вызова экстренных служб, не менее четырех USB-устройств для зарядки гаджетов. Скорость движения — 60 км/час.