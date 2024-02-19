Начальная цена контракта — 341 млн руб.
Троллейбусы необходимо доставить до 15 августа в депо № 2 по Вологодской улице.
Вместимость троллейбуса — 90−100 пассажиров, в салоне должно быть место для размещения инвалидной коляски, система климат-контроля, вызова экстренных служб, не менее четырех USB-устройств для зарядки гаджетов. Скорость движения — 60 км/час.
На десять троллейбусов для Уфы потратят до 341 млн рублей
Управление транспорта и связи администрации Уфы по итогам аукциона 6 марта выберет поставщика десяти низкопольных троллейбусов, следует из сообщения на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта — 341 млн руб.