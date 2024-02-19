В Самаре временно отключат холодную воду 21 и 22 февраля

По информации «РКС-Самара», 21 февраля с 10:00 до 03:00 22 февраля отключат холодную воду на следующих адресах: улица Ново-Вокзальная, 130; Фадеева, 58А. 22 февраля специалисты планируют заменить пожарный гидрант на улице Мориса Тореза. Для этого временно ограничат подачу холодной воды на улице Футболистов, 1, 1А, 3, 5; улице Перекопской, 7, 9, 11 15, 17; улице Мориса Тореза, 144.