Под Волгоградом нашли 20 тысяч литров опасного молока

Крупную партию опасного сырого молока обнаружили на одном из предприятий в Чернышковском районе Волгоградской области. Продукция неизвестного происхождения не попала на рынки региона благодаря сотрудникам Россельхознадзора, которые в процессе мониторинга системы «Меркурий» нашли серьезное нарушение.
— Уполномоченным лицом предпринимателя оформлен производственный сертификат на 20 тысяч литров сырого молока без указания сырья из которого изготовлена продукция, что в свою очередь свидетельствует о неизвестном происхождении данной продукции, — уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства.
Предприятие предупредили о последствиях нарушения закона, выдали предостережение и предупреждение.