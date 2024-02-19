Под Волгоградом нашли 20 тысяч литров опасного молока

— Уполномоченным лицом предпринимателя оформлен производственный сертификат на 20 тысяч литров сырого молока без указания сырья из которого изготовлена продукция, что в свою очередь свидетельствует о неизвестном происхождении данной продукции, — уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства.