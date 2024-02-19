Напомним, в 2022 году «НПО “Аэросфера” заключило с краевым минспортом соглашение о ГЧП по возведению баскетбольного центра на ул. Клименко, 26. Со стороны властей инвестору был предоставлен земельный участок, оборудованный инженерными коммуникациями. Организация обязалась инвестировать в строительство 150 млн руб.
Объект будет расположен на ул. Клименко, 26. Игровые площадки комплекса будут соответствовать требованиям действующих официальных правил баскетбола ФИБА и оборудованы в соответствии с требованиями регламентов официальных соревнований. Предполагается, что большой зал комплекса должен быть оборудован трибунами на 500 мест, остальные — вмещать не менее 50 человек каждый.
Проект по строительству в Перми Центра баскетбола прошел этап экспертизы
16 февраля проект по строительству здания спортивного комплекса Центра баскетбола «Аэросфера» по адресу: ул. Клименко, 26, получил положительное заключение экспертизы, как сообщается на сайте Управления государственной экспертизы Пермского края.
Напомним, в 2022 году «НПО “Аэросфера” заключило с краевым минспортом соглашение о ГЧП по возведению баскетбольного центра на ул. Клименко, 26. Со стороны властей инвестору был предоставлен земельный участок, оборудованный инженерными коммуникациями. Организация обязалась инвестировать в строительство 150 млн руб.