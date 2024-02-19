Проект по строительству в Перми Центра баскетбола прошел этап экспертизы

Напомним, в 2022 году «НПО “Аэросфера” заключило с краевым минспортом соглашение о ГЧП по возведению баскетбольного центра на ул. Клименко, 26. Со стороны властей инвестору был предоставлен земельный участок, оборудованный инженерными коммуникациями. Организация обязалась инвестировать в строительство 150 млн руб.



Объект будет расположен на ул. Клименко, 26. Игровые площадки комплекса будут соответствовать требованиям действующих официальных правил баскетбола ФИБА и оборудованы в соответствии с требованиями регламентов официальных соревнований. Предполагается, что большой зал комплекса должен быть оборудован трибунами на 500 мест, остальные — вмещать не менее 50 человек каждый.