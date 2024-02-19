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Большой молочный комплекс войдёт в ТОР «Хабаровск»

Статус резидента должен быть получен уже в текущем году.
Источник: Reuters

Новый крупный молочный комплекс полного цикла построит инвестор в Хабаровском крае, благодаря преференциальному режиму ТОР «Хабаровск». Согласно планам, предприятие будет содержать собственное коровье стадо в 2400 голов, которое будет давать до 120 тонн сырья в сутки. Кормовая база также будет собственная. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», комплекс позволит значительно повысить продовольственную безопасность региона и сократить зависимость от привозной продукции.

По информации Минэкономразвития Хабаровского края, сейчас инвестор готовит документы для получения статуса резидента — его должны оформить уже в текущем году. Отметим, что в январе специально инвестиционный совет при правительстве региона принял решение об изменении границ ТОР «Хабаровск» специально под данный проект. На сегодняшний день известно, что запуск первой очереди комплекса запланирован на 2027 год.

 — Объём заявленных инвестиций проекта составит 3,7 миллиарда рублей, а количество новых рабочих мест — 387. Помимо производства молока завод планирует выпускать йогурты, сметану, сливки и кефир суммарной мощностью 26 тысяч тонн в год. Кадровый состав предприятия будет формироваться в первую очередь из числа местных жителей, а закупаемая техника для растениеводческой части проекта будет российского производства, — рассказали нашему корреспонденту в Минэкономразвития Хабаровского края. Отметим, что сегодня в регионе молоко и молочную продукцию выпускают шесть предприятий. Наибольшая доля рынка принадлежит АО «ДАКГОМЗ» — 42,3%, за ним идут ООО «Молочный комбинат Переяславский» (42,7%) и ОАО «Комбинат детского питания “Молочный край” (7,4%). Согласно итогам прошлого года, объём сырого молока, выпущенного хозяйствами всех категорий, в регионе составил 22,2 тысячи тонн — при общей потребности в 45 тысяч тонн.

Напомним, что в конце января, в рамках деловой программы Дня Дальнего Востока и Арктики в Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ подписано соглашение о реализации инвестиционной программы по созданию в макрорегионе производственно-распределительных центров специальной химии и минеральных удобрений. Согласно документу, малотоннажные химические производства появятся в Якутии, Амурской области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

экономика