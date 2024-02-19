Большой молочный комплекс войдёт в ТОР «Хабаровск»

Новый крупный молочный комплекс полного цикла построит инвестор в Хабаровском крае, благодаря преференциальному режиму ТОР «Хабаровск». Согласно планам, предприятие будет содержать собственное коровье стадо в 2400 голов, которое будет давать до 120 тонн сырья в сутки. Кормовая база также будет собственная. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», комплекс позволит значительно повысить продовольственную безопасность региона и сократить зависимость от привозной продукции.
— Объём заявленных инвестиций проекта составит 3,7 миллиарда рублей, а количество новых рабочих мест — 387. Помимо производства молока завод планирует выпускать йогурты, сметану, сливки и кефир суммарной мощностью 26 тысяч тонн в год. Кадровый состав предприятия будет формироваться в первую очередь из числа местных жителей, а закупаемая техника для растениеводческой части проекта будет российского производства, — рассказали нашему корреспонденту в Минэкономразвития Хабаровского края. Отметим, что сегодня в регионе молоко и молочную продукцию выпускают шесть предприятий. Наибольшая доля рынка принадлежит АО «ДАКГОМЗ» — 42,3%, за ним идут ООО «Молочный комбинат Переяславский» (42,7%) и ОАО «Комбинат детского питания “Молочный край” (7,4%). Согласно итогам прошлого года, объём сырого молока, выпущенного хозяйствами всех категорий, в регионе составил 22,2 тысячи тонн — при общей потребности в 45 тысяч тонн.
Напомним, что в конце января, в рамках деловой программы Дня Дальнего Востока и Арктики в Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ подписано соглашение о реализации инвестиционной программы по созданию в макрорегионе производственно-распределительных центров специальной химии и минеральных удобрений. Согласно документу, малотоннажные химические производства появятся в Якутии, Амурской области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.