Арендодатели выходят из тени: в Молдове выросло количество хозяев, сдающих недвижимость официально

В результате добровольной проверки и информирования за указанный период выявлено 281 физическое лицо, сдающее недвижимое имущество в аренду. Также были проведены проверки в отношении 39 физлиц, сдающих в аренду недвижимое имущество, дополнительно начислено в бюджет основных платежей в размере 10,9 тыс. леев, просроченных выплат в размере 3,3 тыс. леев и штрафов в размере 3 тыс. леев.