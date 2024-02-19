Арендодатели выходят из тени: в Молдове выросло количество хозяев, сдающих недвижимость официально

В январе 2024 года в налоговой зарегистрировано 2 505 договоров аренды недвижимого имущества, что на 16,4% больше, чем за тот же период 2023 года.
По данным Государственной налоговой службы (ГНС), поступления подоходного налога с физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, увеличились в отчетный период на 37%, составив 1,8 млн леев (90 тыс. евро).
В результате добровольной проверки и информирования за указанный период выявлено 281 физическое лицо, сдающее недвижимое имущество в аренду. Также были проведены проверки в отношении 39 физлиц, сдающих в аренду недвижимое имущество, дополнительно начислено в бюджет основных платежей в размере 10,9 тыс. леев, просроченных выплат в размере 3,3 тыс. леев и штрафов в размере 3 тыс. леев.
Согласно законодательству, граждане, сдающие недвижимость в аренду, обязаны регистрировать договоры аренды в ГНС и платить налог в размере 7% от полученного дохода.