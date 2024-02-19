Старые мосты на острове Русском обретут хозяина

Проверка надзорного ведомства выявила, что мостовые сооружения в поселках Рында, Подножье и Экипажный, не включены в перечень автомобильных дорог общего пользования, частными дорожными сооружениями не являются, то есть попросту являются бесхозными. При этом некоторые конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта.