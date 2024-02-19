«Мотовилихинские заводы» шестью лотами распродают имущество на аукционе

Признанное банкротом еще в 2018 году ПАО «Мотовилихинские заводы» выставило на аукцион шесть лотов. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте ЕФРСБ.
Торги пройдут 27 марта в форме открытого аукциона имущества предприятия. В планах реализовать двухэтажное здание бюро пропусков с двумя пристройками по ул. 1905 года, 35 общей площадью 334,6 кв. м и начальной ценой 4,9 млн рублей. Этот лот самый дорогой.
Помимо помещения на аукционе будут распроданы земельный участок в промзоне общей площадью 1676 кв. м со стартовой ценой 1,4 млн руб. и 100% долей ПАО в ООО «Металлургический завод “Камасталь”, ООО “Механик”, ООО “Торговая компания “Мотовилихинские заводы”, ЗАО “Импульс-М” с начальной стоимостью 1000 рублей за каждый лот.
Напомним, что основной имущественный комплекс ПАО «Мотовилихинские заводы» за 1,2 млрд руб. в 2023 году купило АО «Ремдизель» из Татарстана.