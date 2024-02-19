«Мотовилихинские заводы» шестью лотами распродают имущество на аукционе

Помимо помещения на аукционе будут распроданы земельный участок в промзоне общей площадью 1676 кв. м со стартовой ценой 1,4 млн руб. и 100% долей ПАО в ООО «Металлургический завод “Камасталь”, ООО “Механик”, ООО “Торговая компания “Мотовилихинские заводы”, ЗАО “Импульс-М” с начальной стоимостью 1000 рублей за каждый лот.