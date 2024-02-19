Калининград опустился на 19 место в рейтинге городов по вводу жилья

По итогам 2022 года Калининград занимал в рейтинге 8 позицию. Всего было введено 548,7 тыс. кв. м жилья, что на 9,2% ниже, чем в 2021 году. Объём введённого жилья на одного жителя составил 1,12 кв. метра. Всего на каждого калининградца, по итогам 2022 года, подведённым РИА «Рейтинг» в августе 2023, приходилось 32,5 кв. метра жилой площади.