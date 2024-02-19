Обманутым дольщикам из Новосибирска придется доплатить за жилье около 2 млн

Обманутым дольщикам придется доплатить за жилье около 2 млн рублей в Новосибирске. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Infopro54».
В Новосибирске прошел третий митинг дольщиков, приобретших квартиры в ЖК «Покровский». Инициаторы митинга выразили недовольство тем, что их проблема до сих пор не решается, и власть не выходит на связь с ними.
Дольщики узнали о предложениях доплатить за новое жилье, которые составляют значительные суммы, и направили обращение кандидату в президенты России Владимиру Путину, а также в Фонд развития территорий.
Следственный комитет проводит проверку по ситуации с ЖК «Покровский», а прокуратура начала проверку по возможному мошенничеству, связанному со строительством дома.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске 18 февраля около 210 зданий остались без холодной воды.