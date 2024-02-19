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Обманутым дольщикам из Новосибирска придется доплатить за жилье около 2 млн

В Новосибирске прошел третий митинг дольщиков, приобретших квартиры в ЖК «Покровский».
Источник: Freepik

Обманутым дольщикам придется доплатить за жилье около 2 млн рублей в Новосибирске. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Infopro54».

В Новосибирске прошел третий митинг дольщиков, приобретших квартиры в ЖК «Покровский». Инициаторы митинга выразили недовольство тем, что их проблема до сих пор не решается, и власть не выходит на связь с ними.

Дольщики узнали о предложениях доплатить за новое жилье, которые составляют значительные суммы, и направили обращение кандидату в президенты России Владимиру Путину, а также в Фонд развития территорий.

Следственный комитет проводит проверку по ситуации с ЖК «Покровский», а прокуратура начала проверку по возможному мошенничеству, связанному со строительством дома.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске 18 февраля около 210 зданий остались без холодной воды.

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