В Новосибирске вновь продлили разрешение на строительство одной из ГЧП-поликлиник

Речь идет о поликлинике № 7, которая строится на улице Пролетарской. Проект реализует ООО «Седьмая концессионная компания», фактически входящая в структуру крупного ивестхолдинга — группу «ВИС».
Летом прошлого года подрядчик оптимистично рапортовал, что работы вышли на финишную прямую. И что уже даже идут поставки медицинского оборудования. В компании тогда проинформировали, что в поликлинике № 7 почти всё готово к итоговой проверке специалистами государственного архитектурно-строительного надзора. На территории установили скамейки и урны, мачты освещения, уложили асфальт. Внутри здания якобы расставлялась мебель в кабинетах и работал клининг. Объект планировалось сдать к сентябрю 2023 года, однако воплотить эти планы в жизнь до сих пор не удалось.
В январе этого года срок разрешения на строительства 7-й ГЧП-поликлиники продлили до 9 февраля, однако, к этому сроку медучреждение так и не сдали в эксплуатацию. В результате, теперь, согласно новому документу мэрии за подписью начальника управления архитектурно-строительной инспекции Евгения Улитко поликлинику на улице Пролетарской можно возводить до 9 апреля этого года.
— Поликлиника рассчитана на 921 посещение в смену и сможет обслуживать 50 тысяч жителей Октябрьского района. Общая площадь здания составляет свыше 11,8 тыс. квадратных метров. В поликлинике будут работать взрослое и детское отделения, оснащённые более чем 650 единицами основного медицинского оборудования. Общее количество оборудования, поставленное на объект, — свыше 9300 единиц. Здесь созданы современные рабочие места для более чем 740 специалистов, — рассказали в пресс-службе ГК «ВИС».
Напомним, что проект предполагает создание семи поликлиник в Новосибирске и реализуется по соглашению о государственно-частном партнерстве. При этом сроки сдачи всех объектов неоднократно переносились.
Читайте также: в Новосибирске без воды остались 25 домов. Кроме того, почти 250 человек заболели гриппом за неделю в Новосибирской области. Также сообщалось, что свыше 30 нелегальных мигрантов выдворили и депортировали из Новосибирской области за неделю.
Иван ЛУДНОВ.