В Новосибирске вновь продлили разрешение на строительство одной из ГЧП-поликлиник

Летом прошлого года подрядчик оптимистично рапортовал, что работы вышли на финишную прямую. И что уже даже идут поставки медицинского оборудования. В компании тогда проинформировали, что в поликлинике № 7 почти всё готово к итоговой проверке специалистами государственного архитектурно-строительного надзора. На территории установили скамейки и урны, мачты освещения, уложили асфальт. Внутри здания якобы расставлялась мебель в кабинетах и работал клининг. Объект планировалось сдать к сентябрю 2023 года, однако воплотить эти планы в жизнь до сих пор не удалось.