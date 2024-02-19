Хабиров выделил участок без торгов под автосервис в Иглинском районе

Участок расположен недалеко от трассы М5, справа от дороги в сторону Челябинска. Его выделили для реализации приоритетного инвестпроекта «Автосервис по обслуживанию и ремонту грузовых и легковых автомобилей». Строить объект будут с учетом ограничений и запретов, установленных для данного участка.