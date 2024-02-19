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Хабиров выделил участок без торгов под автосервис в Иглинском районе

Проект включен в перечень приоритетных.

Компания «Автомаркет» получит без торгов участок на 23,8 тыс. квадратных метров в Калтымановском сельсовете Иглинского района Башкирии. Распоряжение главы региона Радия Хабирова опубликовано на портале правовой информации.

Участок расположен недалеко от трассы М5, справа от дороги в сторону Челябинска. Его выделили для реализации приоритетного инвестпроекта «Автосервис по обслуживанию и ремонту грузовых и легковых автомобилей». Строить объект будут с учетом ограничений и запретов, установленных для данного участка.

По данным Минэкономразвития региона, инвестор планирует вложить в проект 51 млн рублей и создать 21 рабочее место.