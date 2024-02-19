Власти Калининградской области просят федеральных денег для строительства Приморского кольца

Власти Калининградской области рассчитывают на помощь из федерального бюджета для продолжения строительства Приморского кольца. Сейчас речь идет о 3 и 6 очереди дороги с подъездами к Светлому и Балтийску. Общая их стоимость составляет порядка 100 млрд рублей. Об этом сообщили в Мининфраструктуры региона.
Третья очередь Приморского кольца пойдет от транспортной развязки в районе поселка им. А. Космодемьянского через Светлый до поселка Ижевское.
Шестая очередь Приморского кольца пройдет от поселка Ижевское до Круглово с подъездом к Балтийску.
«Так как высокая стоимость, необходима поддержка из федерального бюджета, поэтому направили в Росавтодор письмо, что проект по 6 очереди готов, прошел экспертизу и попросили принять проект в федеральную собственность. Также поступим и с проектом по 3 очереди, когда он получит положительное заключение госэкспертизы», — говорится в сообщении Мининфраструктуры Калининградской области.