В Узбекистане подешевело дизельное топливо

12 февраля текущего года Шавкат Мирзиёев поставил перед Узбекнефтегазом задачу на 15% снизить стоимость дизеля, выставляемого на биржевые торги, поскольку расходы на топливо для сельхозтехники являются одной из основных статей расходов аграриев.