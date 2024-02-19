Мэр Омска назвал специалистов, которым подняли зарплату до 80 тысяч

«Сварщики заняты интенсивным и напряжённым трудом, и текущая зима в очередной раз показала значимость этих специалистов для городской системы ЖКХ. Будем и дальше следовать курсу на улучшение материальных и технических условий для сотрудников АО ТК», — сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале.