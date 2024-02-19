В Перми в 2024 году начнётся преображение стадиона «Трудовые резервы»

Преображение участка, где раположен стадион «Трудовые резервы» в Перми начнётся в 2024 году, сообщает 59.RU.
На участке Мотовилихинского района Перми планируют разместить зону комплексного развития территории, обновить стадион и построить новые дома. Реконструкцией территории займутся пермские бизнесмены — Максим и Артём Блиновы. Они приобрели стадион и землю под ним в сентябре 2023 года.
В зону комплексного развития территории, кроме стадиона, а также территории вокруг него, входит участок, где находится бывший кинотеатр «Искра», и автозаправка.
Братья-бизнесмены утверждают, что после преображения стадион будет принимать соревнования уровня города, региона и ПФО. Они также планируют возвести здесь многозальный Дом спорта площадью около 1500 квадратных метров с раздевалками, кафе и прокатом. На открытом воздухе должны появиться легкоатлетические тренажёры. По их словам, каток после преображения территории сохранится. На прилегающей к стадиону территории бизнесмены думают возвести жилые дома.
Реконструкцию стадиона «Трудовые резервы» планируется начать уже в 2024 году, передаёт издание. Она стартует с изыскательских работ и подготовки площадки стадиона. При этом бизнесмены обещают, что он будет работать в штатном режиме, по меньшей мере, весь нынешний и следующий сезоны.