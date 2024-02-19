В Перми в 2024 году начнётся преображение стадиона «Трудовые резервы»

Братья-бизнесмены утверждают, что после преображения стадион будет принимать соревнования уровня города, региона и ПФО. Они также планируют возвести здесь многозальный Дом спорта площадью около 1500 квадратных метров с раздевалками, кафе и прокатом. На открытом воздухе должны появиться легкоатлетические тренажёры. По их словам, каток после преображения территории сохранится. На прилегающей к стадиону территории бизнесмены думают возвести жилые дома.