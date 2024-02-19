Кто не должен платить обязательные пенсионные взносы в Казахстане

По умолчанию с их зарплаты не удерживаются деньги на ОПВ, но работодатель может начать платить взносы за такого работника в ЕНПФ если получит от него заявление, ведь трудовой стаж, в который в том числе входят периоды уплаты обязательных пенсионных взносов, нужен будет при расчете пенсии из государственного бюджета.