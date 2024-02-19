Собянин: к 2030 году в Москве откроют три новые линии метро

«До 2030 года в городе будут открыты три новые линии метро (Троицкая, Рублёво-Архангельская и Бирюлёвская) и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых/реконструированных станций МЦД», — написал он своем личном блоге.
«Мы продолжаем проекты, начатые в прошлые годы. И, что принципиально важно, радикально расширяем территорию нашей работы. Сначала мы развивали рельсовый транспорт в границах Москвы. Затем проект охватил ближайшие города Подмосковья, результатом чего стали четыре диаметра МЦД. В 2024—2030 годах речь пойдет о развитии рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла (Москва, Московская область, плюс близлежащие регионы), а также о создании сети высокоскоростных магистралей», — сообщил мэр.
В частности, он пообещал включить в тарифную систему московского транспорта 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги, тем самым охватив столичной билетной системой все пригородные направления.
Также, по словам Собянина, к 2030 году на всем Центральном транспортном узле должно быть организовано тактовое движение, чтобы поезда, связывающие Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, ходили в шесть раз чаще.
Кроме того, указал он, совместно с правительством России, РЖД, «Сбером» и регионами столичные власти намерены реализовать проект скоростной магистрали «ВСМ-1 “Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург”», чтобы вдвое сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут.
«Результатом реализации этой программы будет новая транспортная реальность для 31 миллиона человек — жителей Москвы и всей Центральной России, 8,8 миллиона человек — жителей СЗТУ (Северо-западного транспортного узла — ред.), а также максимально тесная интеграция Москвы и Санкт-Петербурга», — заключил Собянин.