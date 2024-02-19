Собянин: к 2030 году в Москве откроют три новые линии метро

«Мы продолжаем проекты, начатые в прошлые годы. И, что принципиально важно, радикально расширяем территорию нашей работы. Сначала мы развивали рельсовый транспорт в границах Москвы. Затем проект охватил ближайшие города Подмосковья, результатом чего стали четыре диаметра МЦД. В 2024—2030 годах речь пойдет о развитии рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла (Москва, Московская область, плюс близлежащие регионы), а также о создании сети высокоскоростных магистралей», — сообщил мэр.