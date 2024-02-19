В Новосибирской области назвали ТОП-20 дефицитных профессий

По данным платформы hh.ru, больше всего в Новосибирске не хватает врачей (0,7 резюме на одну вакансию), фармацевтов (1 резюме), дворников (1,1), слесарей, сантехников, агрономов, поваров (по 1,2), медсестер, автослесарей и автомехаников (по 1,3), токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (1,4), уборщиков (1,5).
В «двадцатку» самых востребованных также вошли швеи, портные, закройщики (1,5), автомойщики (1,6), мерчандайзеры (1,6), инженеры по охране труда и технике безопасности (1,7), администраторы магазинов и торговых залов, медицинские представители, продавцы-консультанты и кассиры (по 1,7), монтажники, электромонтажники.
При этом нормой для рынка труда является соотношение 4−7,9 резюме на одну вакансию.