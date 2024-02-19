В Семилуках Воронежской области появится новый квартал с десятиэтажками

На заседании региональной комиссии архитекторов приняли решение одобрить план нового жилого квартала в городе Семилуки. Его представил автор — Антон Скупченко.
Застроить новыми домами планируют территорию чуть больше 13 гектаров в квартале, ограниченном улицами Ленина, 25 лет Октября и 9 Января. Сейчас там располагаются двух и трехэтажные здания. На их месте построят дома переменной этажности от 6 до 10 этажей.
Так новый квартал будет выглядеть сверху. Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.
— Практически все старые дома уже расселены за счет бюджетных средств. Среди требований к будущему застройщику этого возведение социальных объектов. И, естественно, расселение оставшихся нескольких домов, — сообщил участвовавший в заседании заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов.
Проект рекомендовали к рассмотрению на градостроительном совете при губернаторе. При этом дополнительно рассмотрят возможность сохранения при возведении нового квартала старого здания администрации Семилукского района.
Напомним, члены архитектурной комиссии также утвердили проект огромного детсада на 600 мест, который построят рядом с мегашколой.