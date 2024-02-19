В Семилуках Воронежской области появится новый квартал с десятиэтажками

Застроить новыми домами планируют территорию чуть больше 13 гектаров в квартале, ограниченном улицами Ленина, 25 лет Октября и 9 Января. Сейчас там располагаются двух и трехэтажные здания. На их месте построят дома переменной этажности от 6 до 10 этажей.