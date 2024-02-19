В Узбекистане вводятся ограничения на подачу электроэнергии

Об этом в понедельник на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев.
Накануне, 18 февраля, на всех электростанциях было произведено 231,4 миллиона кВт·ч электроэнергии. Для этого на тепловых электростанциях было использовано 40,3 миллиона кубометров природного газа, 26,3 тысячи тонн угля и 10,7 тысячи тонн мазута.
Кроме того, из Туркменистана было импортировано 21,6 миллиона кВт·ч электроэнергии.
«Несмотря на это, дефицит поставки электроэнергии вчера составил 6,4 миллиона кВт·ч и пришлось ввести ограничения до 400 МВт в часы пик по всей стране», — отметил пресс-секретарь Минэнерго.
Потребителям по стране было поставлено 225,6 миллиона кВт·ч электроэнергии. Потребление газа составило 151,6 миллиона кубометров, отметили в Минэнерго.
По данным ведомства, нехватка электроэнергии связана с аварией на линиях электропередач в Бухарской области, из-за чего была приостановлена работа 10 газоперекачивающих агрегатов на станциях «Газли» и «Учкир».
В свою очередь, это привело к падению давления газа в газопроводах. В результате все газовые заправки временно закрылись. В настоящее время специалисты занимаются ремонтом линий электропередач.