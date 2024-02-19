Роспотребнадзор забраковал 25 партий молочной продукции в Пермском крае

Причина в том, что в составе продуктов обнаружили растительные жиры, а это недопустимо. Товар с таким компонентом значительно дешевле и отпускается в продажу со специальной маркировкой. Получается, что производители хотели сэкономить, но выручить деньги, как за настоящее молоко.