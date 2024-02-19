Роспотребнадзор забраковал 25 партий молочной продукции в Пермском крае

За 2023 год Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело контрольно-надзорные мероприятия в отношении 425 объектов, которые занимаются производством и реализацией молочных продуктов. Как сообщают в ведомстве, 25 партий были изъяты из оборота.
Причина в том, что в составе продуктов обнаружили растительные жиры, а это недопустимо. Товар с таким компонентом значительно дешевле и отпускается в продажу со специальной маркировкой. Получается, что производители хотели сэкономить, но выручить деньги, как за настоящее молоко.
Известно, что фальсификат производили в Челябинской, Свердловской, Тульской областях и в Пермском крае. Местами отбора проб были пищеблоки в прикамских детских садах, школах и гимназиях. Некачественными продуктами кормили несовершеннолетних из Добрянки, Чайковского, Карагая, Соликамска и других населенных пунктов региона.