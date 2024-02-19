В Татарстане назвали самых востребованных специалистов

В Татарстане назвали самые востребованные профессии, в которых нуждаются предприятия. В ближайшие семь лет потребность в кадрах в республике превышает 173 тысячи человек.
Потребность в специалистах в системе среднего профессионального образования составила 61%, по рабочим профессиям — 21%. Нуждаемость в сотрудниках с высшим образованием равна 18%, сообщает «Татар-информ».
На рынке труда востребованы выпускники в сферах ОПК, строительства, обрабатывающего производства, здравоохранения, транспорта и образования. По прогнозу в ближайшие годы также будут необходимы водители, слесари, сварщики, медсестры, кондитеры, повара и воспитатели.
Напомним, средняя зарплата в Татарстане превысила 59 тысяч рублей.